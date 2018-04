Sarà indagato per omicidio stradale, il 41enne che si trovava alla guida del furgone coinvolto questa mattina a Firenze nell'incidente in cui è deceduto un ciclista di 34 anni. La vittima, Lucca Lippi di Bagno a Ripoli (Firenze), è morta sul posto per le gravi ferite riportate.L'incidente si è verificato questa mattina prima delle 6 in viale Giovine Italia. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale ma dai primi rilievi all'inizio del viale sarebbe avvenuto un urto violento tra il furgone e il ciclista.