di sempre quello ripreso da una telecamera di sicurezza a Droylsden, in Inghilterra.diffusa dalla polizia locale, l'uomo - ripreso mentre si allontana con il bottino appena trafugato - non aveva fatto i conti con il vento che soffiava sulla cittadina., il ladro ha perso alcune banconote per strada e la rapina si è presto trasformata in una comica. La polizia è sulle tracce del rapinatore maldestro.