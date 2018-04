Un maxi colpo da duecentomila euro durante il quale si verificò anche una sparatoria. Il denaro era stato poco prima prelevato da Banca Intesa e caricato nel mezzo blindato.Gli accertamenti svolti dagli uomini della squadra mobile guidata da Rodolfo Ruperti, a cui hanno contribuito le intercettazioni telefoniche, ambientali e i filmati della videosorveglianza, hanno condotto ancora una volta a Gueccia, che dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso e tentato omicidio.ad impugnare la pistola da cui partirono i colpi che raggiunsero il metronotte alla testa, che fu trasportato d'urgenza in ospedale e fu considerato fuori pericolo soltanto alcuni giorni dopo il ricovero.erano le 10 quando i rapinatori entrarono in azione. I negozi erano aperti, sulla via decine di automobilisti e passanti. Improvvisamente fu seminato il panico, con l'immediato fuggi fuggi di coloro che si trovavano per strada, che rischiarano di essere colpiti dai colpi di pistola. Il gip ha disposto per Gueccia gli arresti domiciliari.