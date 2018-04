La necessità di fare squadra nasce per dare risposte alle segnalazioni che provengono dagli abitanti di diversi quartieri di manufatti in amianto abbandonati per le strade e a chi denuncia la presenza, ancora diffusa in edilizia, di materiali in amianto in scuole e palazzi. “Chiediamo un incontro, per spirito di collaborazione, per presentare le nostre attività. Proprio nell'ambito delle nostre azioni – dichiarano Mario Ridulfo, segretario provinciale Cgil Palermo e Tommaso Castronovo, di Legambiente - sono già diverse le segnalazioni pervenuteci dai cittadini nelle quali si evidenza la presenza di cemento amianto abbandonato in zone praticate da pedoni e che, quindi, costituisce grave pericolo per la salute pubblica”.

Dopo la denuncia fatta nei giorni scorsi da Cgil e Legambiente, sulla presenza di tubi in amianto lasciati nella villetta Vitocolonna di corso Tukory, frequentata da bambini e a due passi dal mercato Ballarò e dal percorso Unesco, nei giorni scorsi sono giunte richieste di interventi dalla zona di via Sammartino e dalla zona di Brancaccio.

Un invito rivolto all'assessore all'Ambiente Sergio Marino e all'ufficio Ambiente del Comune per far conoscere i servizi dell'ufficio No amianto della Cgil Palermo, da poco istituito per informare e assistere lavoratori e cittadini, e per veicolare la campagna di informazione e formazione avviata da Legambiente sui pericoli per la salute derivanti dall'esposizione all'amianto.