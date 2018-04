Per quanto riguarda i mesoteliomi, l’Ona ha studiato che la Sicilia registra un’incidenza del 5,3% su base nazionale. Un'emergenza, quindi, quella delle morti d’amianto, dal momento che in Italia si prevede un picco massimo di decessi tra il 2025 e il 2030. Nel corso dell’iniziativa, promossa dall'Ona, esperti e rappresentanti delle istituzioni lanceranno un monito a non abbassare la guardia e ad applicare la legge regionale 10/2014 (norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto) promossa da Pippo Gianni, già parlamentare regionale e nazionale e coordinatore del comitato tecnico-scientifico Ona .

Al convegno parteciperanno, tra gli altri, Gianfranco Micciché (presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana), Nello Musumeci (presidente della Regione siciliana) e Ruggero Razza (assessore regionale alla Salute). Concluderà i lavori Pippo Gianni.

Prima dell’inizio del dibattito, durante una conferenza stampa, verrà presentato 'Sicilia: il libro delle morti bianche. Cause, eventi e testimonianze', di Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto, che ha raccolto i dati epidemiologici e quelli relativi ai decessi.

PALERMO - Nel 2016 in Sicilia ci sono stati più di 600 morti per patologie legate all'amianto come mesoteliomi, placche pleuriche e tumori killer alla laringe, faringe, esofago, fegato, colon e ovaie. I dati choc sono raccolti dall'Osservatorio nazionale amianto (Ona) e verranno presentati nel corso della conferenza dal titolo 'Amianto: tutti insieme per fermare la strage', prevista per le 9.30 di giovedì nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo.