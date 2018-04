episodio è stato filmato dai compagni del ragazzo e diffuso prima su alcune chat Whatsapp poi direttamente su Facebook.

Nel video, lo studente chiede con insistenza all’insegnante di aumentare il voto, non soddisfatto di quello che il professore gli aveva attribuito. Segue il tentativo di strappare direttamente dalle mani del docente il tablet su cui è installato il registro elettronico.

"Metta sei. Lei non ha capito niente. Chi comanda qui? Si metta in ginocchio". Così il ragazzo, sotto gli occhi e le risate dei compagni, in classe. Chi comanda qui? Si metta in ginocchio". Così il ragazzo, sotto gli occhi e le risate dei compagni, in classe.

Nonostante tutto, sebbene la tensione fosse più che tangibile, l’insegnante è rimasto in silenzio mantenendo la calma.

A commentare il fatto è stato il dirigente scolastico dell’Istituto Cesare Lazzari, parlando con i cronisti: “È un fatto gravissimo. La responsabilità è dell’autore dell’intimidazione, ma anche dei compagni che hanno voluto registrare un episodio in maniera non casuale. Nelle loro intenzioni c’era quella di testimoniare come possa essere messo in ridicolo un insegnante”.

Verranno – quindi – presi provvedimenti per la classe in cui si è verificato il fatto, stabiliti in un una serie di incontri programmati per venerdì prossimo tra il preside, gli insegnanti ed il provveditorato.

“F. Carrara” di Lucca ha “bullizzato” il proprio insegnante, 'reo' di avergli messo un voto, secondo lui, troppo basso. Il grave