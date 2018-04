In campagna elettorale Nello Musumeci, in modo furbesco, ha invitato gli elettori a non votare gli 'impresentabili' presenti nelle liste a suo sostegno, il suo appello evidentemente non è stato ascoltato e Pippo Gennuso, tra gli altri, è stato eletto ed ha determinato anche la sua di elezione.

Oggi tocca al presidente della Regione parlare ed agire, la

Sicilia lo merita, alla Sicilia lo deve.

#nellodiqualcosa

#nellofaiqualcosa".

A "pesare" il contributo del consenso elettorale dei cosiddetti impresentabili sull'elezione del presidente Musumeci è, vicepresidente dell'Ars e parlamentare regionale del M5s. Dal giorno dell'arresto di Pippo Gennuso, sono numerose le polemiche che hanno investito il presidente della Regione Nello Musumeci. L'ultimo affondo arriva oggi dadel Pd che sul suo profilo Facebook scrive: ""Un assordante silenzio", scrive Cancelleri. Tra i commenti al post di Berretta compare, però, quello dell'assessore regionale alla Sanità: "#giuseppevergognati". E, sempre in difesa di Musumeci, è intervenuto il capogruppo di Diventerà Bellissima all'Ars,: "Ancora una volta Giancarlo Cancelleri dimostra di non essersi rassegnato alla netta sconfitta elettorale. E, cosa ancor più grave, continua ad offendere gli oltre 830 mila siciliani che hanno sostenuto Nello Musumeci, vale a dire ben 110 mila in più rispetto a quelli che hanno votato per lui".