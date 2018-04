riunisce la sua maggioranza e getta sul tavolo la carta del rimpasto, ma il 'gioco' prevede il disco verde del Consiglio al bilancio consolidato Comune-Partecipate. Davanti ai 24 consiglieri che lo sostengono a Sala delle Lapidi e al braccio destroil sindaco detta i tempi del rimpasto e chiede "alle liste che hanno sostenuto il progetto per Palermo" di indicare dei nomi per la giunta. Un messaggio rivolto ai consiglieri di Democratici e popolari, Sicilia futura e Sinistra Comune che dovranno fornire dei nomi per aumentare il tasso politico della giunta Orlando. Il riferimento alle liste che lo hanno sostenuto nella campagna elettorale di un anno fa e alle "tre unità" che dovrebbero rappresentare quest'ultime nella squadra di governo, tuttavia, potrebbero aprire anche un fronte con il Mov 139: la lista di diretta emanazione del sindaco, che vanta cinque consiglieri tra cui il presidente di Sala delle Lapidi, è rimasta a bocca asciutta al tavolo della giunta e adesso potrebbe chiedere un proprio rappresentante."Prima l'approvazione del bilancio consolidato", le sue parole nel corso dell'incontro. Un atto propedeutico, che però vede al suo interno nodi cruciali come il disallineamento di circa 42 milioni di euro nei rapporti tra Comune e Partecipate, e che darà il via ad altre due mosse: il varo dei cda delle società partecipate e il via libera al bando per la nomina del direttore generale "con cui la macchina amministrativa potrà superare le criticità - sono le parole del sindaco, riferite da alcuni presenti - che ha registrato negli ultimi tempi". In una riunione iniziata alle 11.30 e protrattasi fino alle 14, nel corso della quale si è parlato anche di Vinitaly e di aziende interessate a sponsorizzare 'Palemo Manifesta', Orlando ha poi ricordato di essere un iscritto al Pd "con tessera valida fino al 2022", ma di continuare a "riconoscere il 'partito Palermo'". Poi un invito ai consiglieri: ricucire gli strappi e dare vita a un "fronte compatto" nelle sedute d'aula evitando di "prestare il fianco" agli attacchi dell'opposizione.il cui mandato in Gesap è in scadenza. L'eventuale ingresso dell'ex senatore, anche lui iscritto al Pd, potrebbe far lievitare il numero degli addii dall'attuale giunta dove dovrebbero trovare posto l'ex deputata dem, vicina al capogruppo all'Ars Giuseppe Lupo, e l'attuale guida di Sinistra Comune a Sala delle Lapidi. Le indiscrezioni sui nomi in uscita da Palazzo delle Aquile si concentrano su, attuale assessore alla Mobilità, e, che detiene la delega al Personale, ma nelle ultime ore sembrerebbe meno salda anche la poltrona di, che si occupa di urbanistica.