A fronte della segnalazione di taluni disservizi da parte delle Asp disporremo una verifica, ma desidero ricordare il numero così ampio di soggetti beneficiari del contributo previsto. Probabilmente - conclude Razza - qualcuno potrà pensare che non è mai sufficiente l'impegno delle strutture pubbliche ma davvero in questo caso da parte degli uffici c'è tanta buona volontà".

Poco più di un anno fa i disabili siciliani avevano fatto sentire la propria voce con una marcia della dignità che era arrivata fin dentro Palazzo D’Orleans, ma ad oggi, nonostante l’istituzione di un fondo regionale e la creazione di una nuova lista di persone con disabilità gravissime, la ricezione degli assegni mensili di sostegno è nel caos, con ritardi di mesi e l’assenza di notizie certe per i disabili. Questo il racconto dei diretti interessati che lanciano un appello al presidente della Regione: “Chiediamo trasparenza e l’istituzione di un dipartimento socio-sanitario”.l’istituzione di un Fondo regionale per la disabilità, la creazione di un Piano regionale degli interventi socio sanitari per i disabili. Misure contenute appunto, in cui si decideva anche di assegnare 1500 euro al mese ai disabili già censiti dalla Regione e di emettere un altro bando per stabilire quanti fossero esattamente i disabili siciliani gravissimi. Ma dopo che sono state ricevute domande di assistenza da parte di più di trentamila persone e ne sono state accettate diecimila, tutto sembra essersi inceppato. Ancora oggi non si conosce esattamente il numero dei disabili gravissimi, e nel frattempo pochissimi hanno firmato un patto di cura con le Asp e nessuno riceve gli assegni di cura, sia arretrati che correnti.“I nuovi censiti hanno diritto all'assegno di sostegno da ottobre – dice Vincenzo Muratore, portavoce del comitato ‘Siamo handicappati, no cretini’ che raccoglie la protesta dei disabili siciliani – perché il decreto stabiliva così. Il problema è che ancora questi soldi non sono stati dati a chi ne ha diritto, e i fondi sono stanziati solo fino a dicembre. Per il 2018 nessuno ancora ha ricevuto nulla”. Un vuoto che causa diversi disagi a chi si è impegnato per assistere un familiare disabile, magari assumendo un assistente o un badante contando sull’arrivo dell’assegno di assistenza.: “Questa misura è al buio – dice Muratore – nella nuova finanziaria si rimanda a un decreto del presidente della Regione che riaggiorna tutti i parametri, ma noi non sappiamo come questo verrà fatto.: vorremmo entrare in contatto con le istituzioni prima di stanziare i soldi, non dopo, perché abbiamo paura che si voglia annacquare il fondo per disabili e diminuire le somme totali”.è confermato dalle diverse lamentele di disabili nei confronti delle istituzioni e delle Asp siciliane. Le quali sono addette a raccogliere e valutare le domande di assistenza, a ricevere i fondi dalla Regione e poi a distribuire gli assegni, ma che in alcune province risponderebbero lentamente,. Secondo la parente di un disabile, che preferisce restare anonima per ragioni di privacy, spesso l’erogazione dei contributi di assistenza è rallentata dai funzionari delle Asp: “Nel caso della mia provincia – dice la lettrice – sia il direttore del distretto sanitario che deve firmare le delibere che i funzionari che devono attuarle si prendono molto tempo, molto spesso dicendoci che i fondi non sono stati ancora liquidati dalla Regione. Quando poi chiediamo di sapere qualcosa sono evasivi. Siamo nella condizione – conclude la parente di disabile – di dover affrontare due calvari: quello quotidiano che riguarda i nostri cari, e quello di fare battaglie per qualcosa che ci spetta di diritto”.– sostiene Muratore a proposito dei servizi affidati alle Asp – oltre a fare i decreti la Regione dovrebbe spiegare alle Asp come applicare le regole, e senza questo coordinamento ogni azienda sanitaria agisce per conto proprio”. Ancora più a monte, i disabili chiedono l’istituzione di un dipartimento separato per l’assistenza socio-sanitaria: “I temi sociosanitari devono essere trattati in modo integrato – dice Muratore – mentre le Asp hanno l'onere della sanità e devono caricarsi anche di queste vicende burocratiche sempre più complesse. Creare un dipartimento unico che si occupa di esigenze sociosanitarie servirebbe a focalizzare meglio sulle esigenze dei disabili, permettendo anche la costruzione dei servizi dal basso, mappando le esigenze di ogni persona bisognosa di assistenza e poi programmando”.a partire dallo scorso dicembre con la legge che ha autorizzato l'esercizio provvisorio e poi con la proposta di legge finanziaria ha dimostrato con i fatti il grado di attenzione sulla disabilità. Se, come auspico, - prosegue - il parlamento approverà lo stanziamento previsto dal governo saremo la Regione italiana con la più alta spesa per la fragilità.