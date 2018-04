e , infatti, manifestato l'intenzione di reintrodurre nel testo della Finanziaria una serie di articoli che precedentemente aveva stralciato. In particolare, pare che tra le norme in questione ci fosse quella sull'accorpamento di Irfis, Ircac e Crias ("superIrfis"), su cui probabilmente si sarebbe trovato un accordo in maggioranza.

i tempi sono già molto ristretti e si rischierebbe di ridurre ancora di più la possibilità del Parlamento di discutere il ddl di Stabilità.

. La seduta è stata sospesa dopo una richiesta "inusuale" dell'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao. Il governo avrebbquesta cosa non si può fare. Le norme non hanno fatto il passaggio nelle commissioni di merito e non possono quindi essere reintrodotte. "Sul rispetto delle regole non si transige", dice il capogruppo del Pd all'Ars, Giuseppe Lupo. Inoltre,che ha sospeso la seduta e convocato il Consiglio di Presidenza della Commissione.Intanto, durante i lavori della commissione il governo ha accolto, anche se parzialmente, la proposta del Pd di incrementare i trasferimenti in conto capitale per gli investimenti dei Comuni. Il Pd chiedeva 35 milioni in più, il governo ha accettato un aumento di 23 milioni: il fondo passa quindi da 115 a 138 milioni di euro. Inoltre, sempre su proposta del Pd sono stati ritirati i tagli alla scuola.