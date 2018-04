PALERMO - "Questo governo ha una sua maggioranza solida, si affidi a quella, alle proposte dei suoi deputati. Se, invece, tutte le proposte che facciamo, non dovessero essere accolte per dare spazio a qualche voto raccattato nell'opposizione, allora il mio voto alla Finanziaria sarà contrario". Il monito al presidente della Regione Nello Musumeci arriva dal parlamentare regionale dell'Udc, Vincenzo Figuccia, che - precisa - parla "a nome totalmente personale" e non del gruppo.Il deputato si presenta in conferenza stampa all'Ars con un fascicolo di emendamenti a sua firma che hanno un'unica origine: "Il programma del presidente Musumeci. Quello su cui si è formata la maggioranza, quello per cui i cittadini ci hanno votati alle elezioni". "Io oggi riparto da quel manifesto - prosegue Figuccia - da quell'approccio che voleva da una parte un sostegno alle fragilità, alle fasce deboli, e dall'altra una grande attenzione per i temi dello sviluppo. Vedremo quello che accadrà in Aula".Riferendosi al mancato accorpamento di Irfis, Crias e Ircac; all'agenzia della casa, agli interventi previsti sulle Infrastrutture, Figuccia parla di "proposte già deboli, di una Finanziaria non sempre ricca di quella sostanza che ci aspettavamo"."Ci sarà spazio per un dibattito accesso - conclude. - Capisco che i numeri della maggioranza siano risicati ma ribadisco che la maggioranza non si può trovare con escamotage e giochetti di palazzo. Se così fosse, manifesteremo le nostre legittime perplessità. Anche perché fuori ci sono i siciliani che ci hanno votato per questo programma".