PALERMO - In una lettera, inviata un mese fa, al vice presidente di Disney Media Jay Visconti, il M5S ha espresso la propria disponibilità a svolgere il ruolo di intermediario con la Regione, qualora il colosso mondiale leader dell'intrattenimento per famiglie avesse l'intenzione e ci fossero ancora le condizioni di investire in Sicilia. Già quattro anni fa, Disney aveva manifestato interesse a creare un parco divertimenti nell'Isola, il primo ed unico in Italia dopo Eurodisney. Poi però il percorso si è arenato. Ieri l'annuncio dell'assessore al Bilancio di avviare una nuova interlocuzione."Lo scorso 20 febbraio, a due mesi dall'insediamento dell'Ars, anticipando le mosse del Governo regionale, abbiamo scritto a Disney media invitandoli a rivalutare un progetto che nel 2014 era stato ipotizzato per Termini Imerese - rilevano i deputati del M5s Zito e Sunseri - Nel 2014, durante la campagna elettorale per le amministrative avevamo appreso l'interesse di Disney a investire in Sicilia, ma Crocetta non è stato in grado di avviare una seria interlocuzione, provocandone la fuga". "Proprio ieri - proseguono - l'assessore Armao ha annunciato l'avvio di un dialogo. Ci auguriamo che stavolta si possa intavolare una discussione costruttiva e seria". Per il M5S, in Sicilia occorre creare "le condizioni per attrarre investimenti e puntare sul turismo". "E' tempo di invertire la rotta - concludono Zito e Sunseri - e creare le condizioni per direzionare meglio fondi pubblici e opportunità capaci di generare nuova occupazione, sfruttando anche le risorse europee e misure di fiscalità di vantaggio per rendere conveniente investire in Sicilia".(ANSA).