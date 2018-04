Magari comprare gli oggetti più sfarzosi e disparati. E avanzerebbero soldi.

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha fantasticato su cosa fare se avesse a disposizione una somma di denaro tale da non riuscire neanche a quantificarla. Cosa fare, dunque?è quasi scontata: comprare un’isola. In svendita per soli 28 milioni di euro si può acquistare l’isola di. Qui, magari all’ombra di una palma e giocando a scacchi (conda poco meno di 500 mila euro), si potrebbe aspettare che un elicottero ci recuperi per portarci a bordo di, il nostro yacht di seconda mano da 35 milioni di euro dotato di centro benessere, campo da tennis, un bar-caffetteria con vista sott’acqua (e l’eliporto ovviamente).in Austria, dove è possibile pernottare con 300 mila euro a notte. Appena 24 posti letto ma tutti protetti da un vetro antiproiettile. Ogni suite dispone di televisore 3D ed una SPA con sauna al fieno , oltre ad una fontana di ghiaccio e di una grotta del sale.potremmo pure ingaggiare un grande campione, tutto per noi. Qualche anno fa - secondo statistiche più o meno azzeccatecostava 133 milioni di euro. Oggi, magari, si potrebbe fare. Solo per il piacere di palleggiare con lui in giardino...