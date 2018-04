PALERMO - Avvenimenti previsti per oggi, giovedì 19 aprile, in Sicilia.1) MONREALE (PA) - Casa Cultura Santa Caterina, via Pietro Novelli 5, ore 09:00 Presentazione a docenti e studenti del circondario del volume di Sebastiano Catalano ed Edoardo Lazzara "Zibaldone Palermitano 2018, racconti, storie e curiosità". Partecipano, tra gli altri, il sindaco Piero Capizzi e l'assessore alla Cultura Giuseppe Cangemi.2) CATANIA - Municipio, ore 09:30 Seduta straordinaria di consiglio comunale con all'ordine del giorno la trattazione di problematiche relative bullismo, delinquenza, commercio e sicurezza.3) PALERMO - Palazzo dei Normanni, Sala Mattarella, ore 09:30 Esperti e istituzioni si incontrano sul tema "Amianto: tutti insieme per fermare la strage". In programma anche la presentazione del libro "Sicilia: il libro delle morti bianche. Cause eventi e testimonianze", del presidente dell'Osservatorio nazionale amianto Ezio Bonanni.4) CATANIA - Ipermercato Auchan La Rena, ore 10:00 Il leader della Lega, Matteo Salvini, incontra i lavoratori dopo l'annunciata chiusura della sede da parte del gruppo Auchan5) PALERMO - Palazzo delle Aquile, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione della VI edizione della "Giornata Mondiale per la Terra (Earth Day 2018)", indetta dalle Nazioni Unite, in programma nell'Orto botanico dal 20 al 22 aprile. Partecipano, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando e il vice sindaco Sergio Marino. Organizza Fuori Orario Production.6) PALERMO - Mondello Palace Hotel, ore 10:30 La società Italo Belga presenta la nuova stagione balneare e i nuovi progetti per la stagione 2018 che si aprirà il 1 maggio con una giornata ad ingresso gratuito.7) MESSINA - Sala Senato, Piazza Pugliatti 1, ore 11:00 Il neo Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea, terrà, subito dopo l'insediamento, una conferenza stampa per presentare un primo nucleo di Prorettori e Delegati che lo affiancheranno nella gestione dell'Ateneo peloritano.8) PALERMO - Palazzo delle Aquile, ore 11:30 Conferenza stampa per illustrare i risultati di "Partecip@ttivi - Il confronto che moltiplica le idee", un progetto di democrazia partecipativa promosso dal Comune e finalizzato a favorire il coinvolgimento di cittadini e stakeholder nelle scelte di governo locali.9) PALERMO - Palazzo Comitini, Sala Martorana, ore 15:00 Conferenza stampa di presentazione della terza edizione de "La via dei librai - La città che legge" (21-22-23 aprile), organizzata in occasione della Giornata Mondiale del Libro dall'Associazione "Cassaro Alto" e dal Comune con il patrocinio della Commissione nazionale italiana per l'Unesco. Sarà presente, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando.10) TAORMINA - Hotel Excelsior, ore 15:00 Prima giornata dei lavori del II Convegno regionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (Sifo) dal titolo "Farmacista 3.0: aspetti amministrativi, burocratici e clinici della professione". Fino al 21 aprile.11) PALERMO - Università, Campus edificio 15, viale delle Scienze, ore 16:00 Conferenza del Prof. Bernhard Zimmermann, dell'Università di Freiburg sul tema "Tessere musive della storia letteraria greca. I frammenti comici", promossa dall' Dipartimento Culture e Società dell'Università e dalla Fondazione Ignazio Buttitta con il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino.12) BIANCAVILLA (CT) - Villa delle Favare, ore 16:30 Incontro su 'Strategia nazionale aree interne per la rigenerazione e la valorizzazione dei territori della Valle del Simeto' promosso dalla Cgil. Partecipano i segretari generali delle Camere del lavoro di Catania ed Enna, Giacomo Rota e Rita Magnano.13) PALERMO - Biblioteca centrale della Regione Siciliana "Alberto Bombace", corso Vittorio Emanuele 429, ore 17:30 Incontro dal titolo "Nella città di carta" con il critico e professore di letteratura italiana contemporanea nell'Università Kore di Enna Salvatore Ferlita.14) MODICA (RG) - Auditorium Floridia, ore 18:00 Presentazione del libro di Giovanni Fasanella "Il Puzzle Moro". Partecipa, oltre all'autore, il segretario territoriale Cna Ragusa Giovanni Brancati. L'iniziativa è promossa da Mondadori Bookstore Modica.15) PALERMO - Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Saverio Raimondo presenta il suo nuovo libro dal titolo "Stiamo calmi. Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l'ansia". Alle 21.30 sarà al Tatum Art con il suo show di stand up comedy.16) PALERMO - Biblioteca comunale, ore 18:00 Cerimonia di intitolazione della sala lignea antica della Biblioteca Comunale allo scienziato palermitano dell'Ottocento Baldassare Palazzotto. Partecipano l'Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice, il sindaco Leoluca Orlando e il rettore Fabrizio Micari.17) ENNA - Teatro Garibaldi, ore 20:30 Per la stagione firmata da Mario Incudine sarà in scena lo spettacolo "La Scuola", tratto dall'omonimo testo di Domenico Starnone, con Silvio Orlando e Vittoria Belvedere. (ANSA).