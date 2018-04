ROMA - Caldo anomalo in mezza Europa: oggi previsti 29 gradi a Parigi, 27,9 a Londra. E l'Italia non fa eccezione: valori da inizio estate nel nostro Paese soprattutto al Centro-Nord, con picchi di 27-28 gradi. Mentre qualche temporale pomeridiano è previsto sul basso versante tirrenico e isole. L'alta pressione determinerà una fase stabile e soleggiata fino all'inizio della prossima settimana. "Nei prossimi giorni l'alta pressione - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - a causa di un vasto anticiclone che si estende per circa 4000 km dal Nord-Ovest dell'Africa fino all'Europa dell'Est, favorirà la persistenza del caldo fuori stagione che caratterizza le attuali condizioni climatiche soprattutto al Nord (ieri a Bolzano il termometro ha raggiunto i 29°C)". Anche 3bmeteo.com conferma l'aumento del caldo con temperature da inizio giugno, a causa di un "vasto e potente anticiclone dal cuore molto caldo che staziona sull'Europa centrale, mantenendo le perturbazioni atlantiche lontane dal Mediterraneo e determinando un clima praticamente estivo su diversi Stati.Fino al weekend l'alta pressione manterrà il proprio baricentro sul comparto europeo centrale per poi arrivare sul Mediterraneo nei giorni a seguire. "Avremo dunque tempo in prevalenza stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo almeno fino al 25 aprile anche sull'Italia" - conferma il meteorologo Edoardo Ferrara - "entro fine mese l'anticiclone potrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento a partire dal Nord". "Tra le città più calde: Trento, Bolzano, Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Terni, Grosseto, Roma, Frosinone, Benevento - dice ancora Ferrara - Farà caldo anche sulle Alpi con punte di oltre 21-22°C a 1000m e fino a 19-20°C a 1500m, con zero termico diurno oltre i 3000m". Attenzione quindi al "pericolo valanghe", sottolinea Ferrara. "Farà invece più fresco al Sud - continua - ma soprattutto lungo i versanti adriatici, dove fino al weekend le massime non dovrebbero in genere superare i 20-22°C", conclude. Intanto l'ondata di caldo registrata in queste ore in Europa, a livelli anomali per la stagione, ha raggiunto oggi un picco record in Gran Bretagna. Lo rende noto il Met, l'ufficio meteorologico nazionale del Regno, indicando la massima di 27,9 gradi registrata nella zona nord di Londra nel primissimo pomeriggio come il record assoluto per un qualunque giorno di aprile in città fin dal 1949, quando le rilevazioni sono diventate costanti.(ANSA).