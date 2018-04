Dalle ore 18.30 alle 23.30, a bordo dell’unità sanitaria mobile di strada lavoreranno un medico infettivologo, uno psichiatra, uno psicologo, una pedagogista, un’assistente sociale, un infermiere ed un educatore professionale. Il servizio verrà ripetuto, con stessi orari e modalità il 21, il 27 ed il 28 aprile.

Il camper, costato 53 mila euro, riporta la scritta "Prenditi cura di te" in 15 lingue. Il progetto grafico è stato curato dagli studenti dei licei artistici palermitani Damiano Almeyda e Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara.

per raggiungere, in uno dei luoghi simbolo di aggregazione, i giovani consumatori di 'sostanze' ed alcol che, per diverse ragioni, non si rivolgono ai servizi sanitari.ma faremo anche lo screening per la prevenzione dell'infezione HIV e forniremo informazioni sulle patologie connesse ai consumi di droghe”.