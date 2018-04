Il legale di Gennuso, Mario Fiaccavento, al termine dell’interrogatorio formulato sia dal gip Giuliana Sammartino sia dal pm, ha chiesto la revoca dell’ordinanza che ha disposto la misura degli arresti domiciliari. Tra un paio di giorni arriverà la decisione del gip.

compreso il clan operante nella zona sud della provincia di Siracusa, e si è dichiarato innocente riguardo ai fatti contestati. Il deputato regionale Pippo Gennuso è comparso stamattina davanti al gip del tribunale di Catania per l’interrogatorio di garanzia. Da lunedì sera è agli arresti domiciliari accusato di voto di scambio politico-mafioso. Secondo la Procura distrettuale antimafia etnea lo avrebbe commesso nel corso della campagna elettorale per le Regionali, in concorso con altre due persone ritenute l'una appartenente ai clan, l’altra un intermediario.nell'ordinanza, il colloquio con i difensori è stato discrezionalmente differito dal gip a dopo l’interrogatorio di garanzia. Gennuso, accusato di aver comprato voti dal clan della famiglia avolese dei Crapula, che farebbero riferimento ai Trigila operanti nell’area Sud della provincia aretusea, ha negato di aver avuto rapporti con le persone coimputate, negato incontri e intese di alcun tipo. A sua difesa ha citato tutta una serie di denunce che in questi anni ha depositato nei confronti di gruppi malavitosi, compreso il clan Trigila. Ha citato in particolar modo una sentenza, già depositata da tempo presso la Corte d’Assise di Siracusa, in cui su sua denuncia finì condannato un capo clan. Ha ricordato anche di aver denunciato quattro persone un anno fa per tentata estorsione contro le aziende della sua famiglia. Raggiunte da ordinanza di custodia cautelare, va detto che queste persone sono state scarcerate dal tribunale del Riesame e la Cassazione ha confermato questa decisione.