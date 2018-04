I patrimoni di famiglia rappresentano spesso l’unica certezza su cui le nuove generazioni possono contare per non rinunciare alle proprie ambizioni, in termini di formazione e professionali, e il passaggio generazionale di questi patrimoni necessita di un’adeguata pianificazione successoria.Se ne parlerà a Palermo venerdì 20 aprile dalle ore 18.30 in un seminario aperto al pubblico organizzato da Banca Widiba presso gli uffici di Via Generale Magliocco 36.L’incontro intende rispondere concretamente alla Legge Salva Risparmio e rientra in un programma di divulgazione di cultura finanziaria che ha l’obiettivo di offrire un supporto alla forte richiesta di informazione e orientamento dei cittadini in tema di tutela e pianificazione patrimoniale.In occasione dell’evento sarà inoltre possibile sperimentare Widiba Home, la filiale virtuale in 3D, che consente, indossando un visore, di accedere allo sportello bancario comodamente da casa propria.Nei prossimi mesi il servizio verra presentato presso tutti gli uffici siciliani di Widiba unitamente a diverse serate divulgative di educazione finanziaria erogate dai consulenti patrimoniali certificati Uni Iso 22222.L’ingresso è gratuito previa prenotazione all’indirizzo mail pfsicilia@widiba.it.