, avrebbe preso il posto di Francesco “Ciccio” Guttadauro, il "nipote del cuore" del latitante, nella gestione della cassa di famiglia. Una cassa alimentata con i soldi dei centri scommesse., 38 anni di Castelvetrano, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Cattaneo gestisce una serie di agenzie affiliate al portale “Betaland.it”.La società ha poi rilevato il discopub “Miros”, dove lavorano Francesco e Gaspare Allegra, entrambi figli di Rosario. Sarebbe stato il padre a dare le direttive a Cattaneo: “Fate lavorare i picciotti” . Fu l'inizio di quello che agenti della Dia e i carabinieri definiscono “un rapporto di dipendenza funzionale fra l'uomo d'onore e l'imprenditore”.viene imbottito di microspie dagli agenti della Direzione investigativa antimafia. Allegra batte cassa: “Un'altra cosa ti volevo dire... e te lo dico spassionatamente... pensa a Ciccio”. Ciccio è Francesco Messina Denaro, detenuto al 41 bis e condannato con sentenza definitiva.“… ok ti fazzu un paragone... tu mi chiami e mi dici... posso entrare i tavolini qua alle sei di mattina? ed io ti dico no!...”. Al contempo si dice disponibile ad assecondare le richieste di aiuto: “... poi entro a casa mia e ti lassu la porta aperta... che devi fare tu? Entri... ed io che faccio? deve essere lui... mi mettete la busta...”.con la precisa indicazione su come suddividerli: “... oh perfetto... c'è tot, di questo tot... tot te lo prendi tu per campare tu per campare e tot sai che cosa fare...”. Una parte è destinata ai bisogni del capomafia latitante. L'importante, però, sottolinea Allegra, è che non ci siano nuove dimenticanze. Dimenticanze? Cattaneo nega di avere fatto mancare il sostegno economico : “... ma assolutamente non è così... ma io il mio dovere l'ho fatto, lo rifarò ma già il mio dovere l'ho fatto...”.Rosalia Messina Denaro, la mamma di Francesco. Finita la conversazione Allegra si alza e saluta Cattaneo che chiama subito una collaboratrice. La donna consegna mazzette di soldi in contanti che l'imprenditore inizia a contare.