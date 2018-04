PALERMO - I carabinieri della stazione Crispi di Palermo hanno arrestato Alessandro Ambrosini, 52 anni, nipote della proprietaria dell'appartamento dove ieri è divampato un incendio in via Enrico Albanese a Palermo, accusato di aver provocato il rogo. La donna, Maria Grazia Ambrosini, è rimasta intossicata. In un primo momento gli investigatori avevano ipotizzato un incidente domestico, poi in base alle indagini i militari della compagnia di San Lorenzo hanno accertato che le fiamme sarebbero state appiccate dal nipote della donna.

Sono stati diversi testimoni a raccontare ai carabinieri quanto sarebbe accaduto nell'appartamento. Hanno sentito la lite tra il nipote e la zia. Poi hanno visto le fiamme e sentito l'esplosione dell'abitazione. L'uomo, che era insegnante, adesso disoccupato è accusato di incendio doloso. È stato sentito per tutta la notte dai militari. Non ha detto nulla. La zia è ancora in stato choc. Sono in corso indagini per accertare il movente della lite e dell'incendio.