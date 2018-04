questo pomeriggio sul lungotevere Oberdan, all'altezza di piazza Monte Grappa, a Roma, per

Nathalie Caldonazzo. La showgirl e attrice era a bordo di uno scooter Peugeot Tweet che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto Fiat Freemont. Soccorsa, la Caldonazzo è stata trasportata in codice giallo al policlinico Gemelli. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale del gruppo Prati.

Incidente