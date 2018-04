Emanuele Di Paola, 69enne palermitano, è morto sul colpo. La tragedia si è verificata a Mondello, al civico 17 di via Fortuna, una piccola strada a pochi metri dalla piazza.. L'impatto, avvenuto dopo un volo di oltre sette metri, si è infatti rivelato fatale. In via Fortuna sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di accertare se i due stessero eseguendo i lavori per conto di una ditta o privatamente. Sul posto non è stata trovata alcuna impalcatura.Soltanto tre giorni fa a perdere la vita durante l'attività lavorativa era stato un ragazzo di 25 anni di Bagheria, in provincia di Palermo, Giuseppe Todaro è morto a Castrofilippo, nell'Agrigentino, dove stava eseguendo un intervento su un traliccio di una compagnia telefonica mobile. E' precipitato per trenta metri e, anche per lui, non c'è stato scampo.