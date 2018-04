PALERMO - Una delle novità di quest’anno per la nuova stagione balneare a Mondello sarà la possibilità di prenotare e acquistare la propria postazione direttamente online e comodamente da casa o dall’ufficio; accedendo dal nuovo sito della Italo Belga, ci sarà una sezione apposita che consentirà di acquistare il posto ed evitare quindi le file all’ingresso.

Un’altra novità riguarda la diminuzione di poco più di 100 cabine, sono 675 le cabine quest’anno, contro le 794 dello scorso anno. E poi ce ne sono tantissime altre che riguardano le attività sportive, ludiche, la sicurezza e l’accessibilità per i disabili che sono state presentate questa mattina in conferenza stampa all’Hotel Palace di Mondello dalla Italo Belga. La società ha parlato dei nuovi progetti per la stagione 2018 che si aprirà il 1° maggio con una giornata a ingresso gratuito. Con la diminuzione di cabine la spiaggia abbraccerà di più Mondello e la città: “Sì, è una politica degli ultimi anni quella di ridare il mare quanto più possibile ai palermitani, questo rapporto che si è perso negli anni e che stiamo recuperando e poi dall’altra parte però, al popolo degli affezionati alle capanne, contemperare anche le esigenze di generazioni palermitane che hanno vissuto le capanne in estate” dice

E a proposito delle novità di questa stagione Tomasello dichiara: “Palermo è Capitale della Cultura, Mondello fa parte di Palermo, noi cerchiamo di dare una mano all’amministrazione comunale perché Mondello sia sempre più bella, più ridente e più elegante. Ci sarà la pedonalizzazione, come speriamo che sia, stiamo dando una mano e stiamo collaborando con l’amministrazione comunale del lungomare, ci sarà un’animazione anche nei lidi la sera, fino a mezzanotte, apriremo per la prima volta i giardini del Palace, con un bar- ristorazione, con musica anche per i più giovani e i meno giovani come me. Quindi speriamo che da quest’estate si riprenda un’attività di rinascita di Mondello e che si possano porre le basi per Palermo Capitale della Cultura dopo quest’anno, cioè l’importante è che si pongano radici e che diventi un fenomeno duraturo per i tanti visitatori che sempre più numerosi vengono a Mondello e a Palermo.”

Nel dettaglio, i cambiamenti per quest’estate saranno: un nuovo ufficio abbonamenti in viale Regina Elena 73. Wifi sulla spiaggia, animazione nei lidi attrezzati. Una zona dedicata alle mamme che allattano, sport tutto l’anno, massaggi, yoga, pilates, danze e altre attività per il tempo libero in estate.

SPIAGGE ATTREZZATE

LIDO VALDESI – LIDO SIRENETTA – LIDO STABILIMENTO – LIDO ONDE BEACH

Le spiagge attrezzate della Mondello Italo belga sono 4: Lido Valdesi, all’altezza di piazza Valdesi, Lido Sirenetta, in corrispondenza della vecchia arena, Lido Stabilimento, più vicino al paese, a pochi passi dall’Antico Stabilimento Balneare. Ciascuna spiaggia è suddivisa in due settori: abbonati e giornalieri. La stagione balneare 2018 va dal 1° maggio (1° giugno per Lido Sirenetta e Onde beach) al 30 settembre. L’orario di apertura è dalle 9 alle 19, tutti i giorni. I lidi sono tutti accessibili ai diversamente abili ed è attivo il servizio salvataggio. Disponibili WIFI (per gli abbonati), spazio bimbi, docce, servizi igienici, cassette di sicurezza, spogliatoio, animazione per adulti e bambini.

Il Lido Valdesi, aperto dal 1° maggio, è frequentato soprattutto da una clientela under 50. Spesso, conta tra i suoi ospiti i vip di passaggio in città.

Il Lido Sirenetta, dal 1° giugno, frequentato soprattutto da famiglie con bambini, fornito di un bar, e della sedia JOB che consente ai diversamente abili di fare il bagno.

Il Lido Stabilimento, dal 1°maggio al 30 settembre, è la spiaggia più vicina all’Antico Stabilimento Balneare. E’ dotato di zona non fumatori e prevede anche un’area a parte per i bambini che partecipano al Tempo d’estate.

Il Lido Onde Beach, aperto dal 1° giugno, è il nuovo lido giornaliero che sorgerà nell’area precedentemente dedicata alle cabine. Sarà caratterizzato da prezzi più bassi e da una serie di servizi per la clientela.

EUROYACHTING

Euroyachting, offre oltre alla tradizionale attività balneare, molteplici servizi: dotazioni sportive e veliche, area di rimessaggio per le attrezzature, palestra con personal trainer, sauna, massaggi, club house e ludoteca, campo di beach volley e beach soccer allestiti in spiaggia. Oltre alla possibilità di praticare windsurf, canoa, vela, sup, surf, kayak.

SPORT VILLAGE

La spiaggia dispone di un’area sport: campo di beach volley e beach soccer. Una pedana al coperto dove seguire lezioni di yoga, pilates e balli di gruppo. Con un ticket da 8 euro, ridotto a 6 per i ragazzi fino a 18 anni, sarà possibile seguire lezioni di acqua gym o attività di fitness e danza. A disposizione anche un’area relax con sedie regista e ombrelloni. Lo Sport Village sarà l’unico lido aperto fino alle 24 con attività organizzate durante l’intera giornata.

SICUREZZA: MOTO D’ACQUA E OTTO CANI DI SALVATAGGIO

Potenziate le misure di sicurezza in caso di malesseri improvvisi dei bagnanti. Le moto d’acqua infatti saranno dotate di defibrillatori, nel caso di eventuali infarti. In più ad affiancare gli addetti alla sicurezza in mare ci saranno i cani da salvataggio. Il servizio di moto d’acqua coprirà l’intera spiaggia di Mondello dal 1° maggio al 30 giugno, e sarà coordinato via radio per gestire interventi collettivi di emergenza con una base tecnico-operativa all’Antico Stabilimento.

ACCESSIBILITA’

Tutti e quattro i lidi saranno dotati delle sedie per i disabili(JOB) che faciliteranno l’ingresso in acqua a chi è affetto da disabilità.

CULTURA E INTRATTENIMENTO

Il 1° giugno si inaugurerà il giardino del Mondello Palace Hotel, con l’apertura di un ristorante e un lounge bar, e l’organizzazione di concerti, mostre e tanto altro. Tra le iniziative in programma, anche quelle del MUDD festival di cui l’Italo Belga è partner.

MONDELLO A MISURA DI BAMBINO

Un ricco programma di animazione gratuita tra le novità di quest’anno offerte dalla Italo Belga. Un ‘area giochi in ogni lido per i più piccini. Attività ricreative, sport e laboratori, a pagamento per la fascia d’età compresa dai tre ai 12 anni. Inoltre sarà allestito uno spazio dove le mamme avranno a disposizione un fasciatoio, uno scalda biberon-pappe e un luogo per poter allattare.