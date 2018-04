che si apre sabato 21 aprile a partire dalle 18.30. Direttamente da Avola, Massimo Dell’Albani, titolare del locale "Veni" a Tastari, presenta i suoi panini col pesce, vere e proprie golosità dove alla giardiniera di ortaggi si accompagnano lo sgombro e il tonno dell’azienda siracusana Drago. Cinque diversi panini, da “Veni a Tastari” con sgombro e giardiniera al “Veni a tastari bis”, con tonno e giardiniera passando per “Zio Turi” che vede l’aggiunta delle arance al condimento a base di tonno e giardiniera. Questi due giorni sono anche l’occasione per presentare in anteprima due nuovi panini pensati apposta dal produttore di Avola: "Ho scelto di celebrare la tradizione rivisitando una storica ricetta a base di tonno, peperoni e cipolla nel panino “Ciauru a ghiotta”, mentre “Ibla maior” vede una particolare combinazione di sapori, tra dolce e salato, con un tocco di croccante grazie alle mandorle di Avola, eccellenza del nostro territorio". Alle 18, inoltre, sarà lo stesso Dell'Albani protagonista di uno showcooking in cui mostrerà la preparazione della sua speciale giardiniera, ingrediente essenziale di tutti i suoi panini. Il percorso di gusto alla scoperta delle prelibatezze dello street food di mare prosegue, poi, nella Pescheria del Mercato, con i panini con alici e il panino kespad, vera golosità di Sanlorenzo a base di pesce spada fresco, preparato al momento a partire dalla fetta intera, che viene accuratamente rosolata in alloro, salvia, rosmarino, origano e un pizzico di peperoncino, addolcito con un po' di cipolla appassita. E ancora saranno presenti i coppi di ciciriello e calamari, il fish and chips, il pesce spada e i calamari cotti alla griglia nel giardino del Mercato, tra i profumi dell'orto. Per l'occasione, la birra del Chiosco sarà ad un prezzo speciale per l'intero weekend.