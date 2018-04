E' così rimasta gravemente ferita A.P, una quattordicenne palermitana trasportata con codice rosso al Civico: le sue condizioni sono molto gravi, è stata ricoverata e la prognosi è riservata.Il giovane alla guida, il ventunenne S.D, ha perso il controllo per cause ancora da accertare. Gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale avrebbero infatti individuato sull'asfalto le tracce di un secondo mezzo, che potrebbe avere urtato il ciclomotore Piaggio del ragazzo, dandosi alla fuga subito dopo.L'ennesimo schianto nel capoluogo siciliano, dove nel primo pomeriggio si sono verificati altri tre incidenti: in viale Michelangelo, nello scontro tra un'auto ed una moto, è rimasto ferito il centauro, M.A, palermitano trasportato a Villa Sofia.In ospedale anche una donna, travolta da un'auto in via Roma, all'angolo con via Bentivegna. E' stata trasferita al pronto soccorso con codice giallo.