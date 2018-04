ROMA - "Le parole di Di Matteo sono di una gravità senza precedenti". Lo afferma Silvio Berlusconi, in una conferenza stampa a Campobasso. "Si tratta di una sentenza del tutto sconnessa dalla realtà, tuttavia se fosse assunto per vero l'impianto accusatorio io sarei offeso dal reato in quanto premier dell'epoca e totalmente estraneo ai fatti. Io e il mio governo - ha aggiunto - abbiamo sempre lavorato grazie all'azione delle forze dell'ordine e della magistratura per un forte contrasto di tutte le mafie".(ANSA)