1) TAORMINA (ME) - Hotel Excelsior, viale Toselli 8, ore 08:30 Seconda giornata del convegno regionale della Società italiana di farmacia ospedaliera (Sifo) dal titolo "Farmacista 3.0: aspetti amministrativi, burocratici e clinici della professione".

2) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 09:00 Incontro su "Progetti in rete per la città - Istituzioni e associazionismo si incontrano" e presentazione della Carta dei servizi realizzata dalla Rete delle associazioni per l'area delle politiche sociali del Comune. Partecipa il sindaco Enzo Bianco, rappresentanti delle associazioni, funzionari ed esperti del settore.

3) TERMINI IMERESE (PA) - Stabilimento Ex Fiat, ore 09:30 Assemblea e sit-in davanti ai cancelli dello stabilimento. L'iniziativa parte da Uilm, Fim e Fiom dopo avere appreso della procedura di recupero dei fondi da parte di Invitalia a Blutec.

4) CATANIA - Hotel Plaza, ore 10:00 Congresso territoriale della Uil con il segretario nazionale Carmelo Barbagallo.

5) CATANIA - Fermata metropolitana "Giovanni XXIII", ore 10:00 Presentazione di "CamBioVita", expo su cibo sano, mobilità sostenibile e greenlife in programma alle Ciminiere dal 27 al 29 aprile prossimi.

6) SIRACUSA - II S "Einaudi" plesso "Juvara", ore 10:00 Letture, immagini e dibattiti su "Donne Resistenti &ndash Voci di partigiane" presentati da Arci, Arciragazzi 2.0, Ipazia Biblioteca di Genere della Rete Centri Antiviolenza e Stonewall Glbt. Alle 18:00 il secondo appuntamento in viale Teracati 156, nei locali di "Ipazia" - Biblioteca di genere della R.c.a.

7) PALERMO - Prefettuta, via Cavour, ore 10.00 Riunione di coordinamento sul tema della sicurezza nelle strutture sanitarie presieduta dal prefetto Antonella De Miro.

8) SIRACUSA - Sala Archimede, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Sport, prevenzione e legalità", di Giuseppe Gibilisco, campione mondiale di salto con l'asta a Parigi (2003) e bronzo ad Atene (2004). La manifestazione si terrà sabato 28 e domenica 29 aprile alla Marina. Con Gibilisco sarà presente il vice sindaco Francesco Italia.

9) CATANIA - Policlinico, sala conferenze, ore 11:00 Presentazione del nuovo robot chirurgico "Da Vinci". Partecipano il rettore Francesco Basile, il direttore generale del Policlinico-Vittorio Emanuele Salvatore Paolo Cantaro, il direttore generale dell'Ateneo Candeloro Bellantoni, il direttore della Clinica urologica dell'Università di Catania Giuseppe Morgia, coordinatore delle attività di robotica chirurgica.

10) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 11.00 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l'assessore all'Istruzione Roberto Lagalla incontrano i giornalisti per illustrare il piano di investimenti dell'edilizia scolastica nell'Isola.

11) PALERMO - Amap, ore 11:30 Assemblea dei lavoratori dell'Amap iscritti alla Uiltec convocata dalla segreteria aziendale Uiltec Sicilia per le ultime tre ore di ogni profilo orario.

12) CATANIA - Istituto Marconi, ore 11:30 Incontro dal titolo "Criminalità organizzata, estorsione ed usura". Interviene Alessandro (Dda). Per l'associazione nazionale antimafia Alfredo Agosta saranno presenti Enza Bifera e Giuseppe Agosta.



12) MESSINA - Accademia dei Pericolanti, p. Pugliatti, ore 15:00 Incontro sul tema "Sistema Sanitario e Competitività: il ruolo degli operatori privati", organizzato da Sicindustria e dall'Università. Saluti introduttivi del Rettore Salvatore Cuzzocrea e del Presidente di Sicindustria Messina Sebastiano D'Andrea. Conclude l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

13) PIAZZA ARMERINA (EN) - Palazzo Trigona, ore 17:30 Incontro dal titolo "Monte Bubbonia", organizzato dalla sezione "Litterio Villari" del Gruppo Archeologico d'Italia, dalla Pro Loco di San Cono e dal Polo Regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i siti culturali Parchi Archeologici della Villa del Casale e di Morgantina.

14) PALERMO - Rouge et Noir, ore 18:00 Presentazione del libro "Educazione all'arte/arte dell'educazione", di Salvo Pitruzzella.

15) CATANIA - Cgil, sala conferenze, ore 19:00 Incontro su "L'Italia ripudia la guerra". 16) RAGUSA - Teatro Donnafugata, ore 20:30 Chiusura della stagione teatrale del Teatro Donnafugata con lo spettacolo "Mimì, volere volare".

17) PALERMO - Teatro Biondo, ore 21:00 Debutto dello spettacolo "Occident Express" (Haifa è nata per star ferma), di Stefano Massini. Con Ottavia Piccolo e l'Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink. Repliche fino al 29 aprile.

