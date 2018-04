sei mesi all'interno della stazione ”con estensione del divieto di stazionamento e di accesso anche agli spazi antistanti e comunque limitrofi alla stessa, più specificatamente, il divieto è esteso anche a piazza Giulio Cesare, piazza Cupani, via Paolo Balsamo", precisano dalla questura.

Un diciannovenne, Katriel Di Cesare, è stato nuovamente sorpreso dagli agenti della polizia ferroviaria mentre cercava di mettere a segno dei furti tra i passeggeri dei treni. I poliziotti l'avevano già fermato a gennaio e per lui era scattato l'obbligo di allontanamento per 48 ore, in quell'occasione violato poco dopo. I. Il provvedimento, deciso dal questore Renato Cortese, è così scattato subito dopo.