Carlo Cattaneo, arrestato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nel blitz contro gli uomini di Matteo Messina Denaro, era riuscito ad espandere i suoi affari.. Il primo, reggente del mandamento di Resuttana, da alcuni mesi è un collaboratore di giustizia. Macaluso diceva a Bonanno, insospettabile panettiere di viale Strasburgo: “Abbiamo il 17 Nero… questo di Castelvetrano… tannu ce lo ha promesso lui, sono amici di Castelvetrano”.e cioè dei centri scommesse che, pagando la “protezione” di Cosa nostra e versando una quota ai boss, acquisivano il monopolio nel mandamento mafioso. Si trattava della stessa operazione che aveva garantito a Benedetto Bacchi, uno dei più grossi imprenditori del settore, pure arrestato alcuni mesi fa, di incrementare il giro di affari.che "i sistemi con cui Cosa nostra realizza l’accordo con i proprietari dei siti sono due. Secondo un primo modello, il proprietario del sito (Bacchi) doveva pagare 200 euro al mese per ogni punto scommesse della sua piattaforma (BET 28) che apriva nella città di Palermo". Oppure, secondo modello, “Bacchi dava la possibilità al titolare dell’agenzia di gestire un proprio autonomo pannello virtuale. In questo caso noi mafiosi avevamo una percentuale sui guadagni, mentre Bacchi prendeva il resto della vincita. In sostanza era una forma di società”.– l'imprenditore non versava più la quota mensile ai boss - a Macaluso fu proposto di entrare in affari con “gente seria di Castelvetrano”. Gente che già lavorava con i rappresentanti di altri mandamenti mafiosi palermitani. Macaluso, però, preferì non tradire Bacchi nonostante del "17 Nero" gli avessero parlato bene Ludovico Scurato, braccio destro del boss di Porta Nuova Paolo Calcagno, e Alessandro Alessi di Pagliarelli.A cominciare dal 2013 Francesco Guttadauro, nipote di Messina Denaro e gestore della cassa del clan alimentata dai siti di scommesse, è stato fotografato con Alessandro Alessi e Carlo Cattaneo. A Palermo sono state aperte diverse agenzie di scommesse su cui adesso si indaga.