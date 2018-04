PALERMO - "Dobbiamo capire questa sentenza che è inaspettata e in controtendenza con le assoluzioni di Mannino e Mori". Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Di Peri che ha difeso l'ex senatore Marcello Dell'Utri nel processo sulla cosiddetta "trattativa" tra Stato e mafia. "C'è un periodo per il quale Dell'Utri è stato assolto che sarebbe quello precedente al governo Berlusconi, mentre per l'altro periodo ha riportato una condanna estremamente pesante di 12 anni - ha proseguito -. E' stata accolta la richiesta della procura. Ovviamente è una sentenza che impugneremo". Dell'Utri era accusato di minaccia a Corpo politico dello Stato."Dell'Utri è stato assolto con una sentenza ormai definitiva per le accuse relative al periodo successivo al 1992, lo stesso contestato al mio assistito nel processo sulla cosiddetta trattativa. C'è quindi una identità sia dell'elemento temporale che di quello fattuale", ha precisato l'avvocato Giuseppe Di Peri. "C'è dunque un conflitto - ha concluso - tra il giudicato della corte d'appello di Palermo e la sentenza di oggi che è ancora impugnabile".