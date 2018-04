Il comitato aggrega donne e uomini trapanesi in maniera trasversale, abbracciando diverse forze politiche, civiche e di semplici cittadini, con uno scopo chiaro e ben definito, cioè sensibilizzare l’opinione pubblica all’importanza del voto negativo in occasione della consultazione elettorale del prossimo 27 maggio.

"Gli effetti di questo referendum, in caso di successo del SI, infatti, sarebbero assolutamente drammatici per il nostro territorio, che ne uscirebbe indebolito sotto diversi profili - si legge in una nota -. Su tutti, vale la pena citarne due: il peso politico ancor di più ridimensionato e la rimodulazione fiscale fortemente peggiorativa, anche per i residenti nelle zone coinvolte dalla spinta autonomista.

Per questo, è necessario agire sin da subito e darci da fare tutti, affinché l’esito del referendum non sia infausto ma consolidi, al contrario, l’unità della nostra amata Trapani".

TRAPANI - Domani, alle ore 11, nei locali dell’Accademia Kandinskij di Trapani, si terrà la costituzione del comitato per il NO al referendum per la costituzione del Comune di Misiliscemi. Promotore dell’iniziativa è l’avvocato Maurizio Miceli.