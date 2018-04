Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto, i quali conducenti sono rimasti feriti. L'impatto si è verificato poco prima dello svincolo per Tommaso Natale al chilometro 0+200 ed ha provocato lunghissime code: il traffico sull'arteria autostradale è paralizzato verso Palermo, sin dalla zona di Capaci. Sul posto gli agenti della polizia stradale e l'Anas. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 per trasportare i feriti in ospedale, le loro condizioni non sarebbero gravi.