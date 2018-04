PALERMO - Prosegue in un percorso a ostacoli, con maggioranza e opposizioni che si annusano su ogni singolo emendamento, l'esame della manovra finanziaria in commissione Bilancio dell'Ars. In base al timing della conferenza dei capigruppo, la commissione dovrebbe approvare i documenti entro questa sera ma non è escluso che i lavori vadano avanti anche nel weekend in modo da consentire all'aula di incardinare i testi lunedì, come da road map. E sempre lunedì dovrebbe cominciare l'esame nelle commissioni di merito dell'allegato, il ddl con le norme stralciate dalla manovra che, secondo gli intendimenti della maggioranza, dovrebbe marciare in parallelo con la manovra.(ANSA)