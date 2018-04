dai carabinieri per avere aggredito la maestra del figlio.

In quel caso, la donna è stata colpita al volto con un pugno e minacciata di morte dopo che si era lamentata con l'uomo per le ripetute assenze del bambino. Lui aveva chiesto un permesso per fare uscire il figlio prima dell'orario di fine lezioni. A quel punto l'insegnante ha fatto presente che l'andamento scolastico dell'alunno poteva essere inficiato dalle tante assenze accumulate, ma la reazione del padre è stata violenta.

E' così scoppiato ancora una volta il caos in una scuola del capoluogo siciliano, in questo caso all'istituto comprensivo Florio di via Filippo Di Giovanni, nella zona di San Lorenzo.Ad accendere gli animi sarebbe stato il padre di due alunni, al quale un insegnante avrebbe impedito di entrare dentro la classe, come previsto dal regolamento di istituto.Una delle mamme è infatti stata colpita da un cellulare, lanciato durante i momenti concitati, ma la dinamica è da accertare. E' stata medicata sul posto dai sanitari del 118. L'uomo, 43 anni. è un ex collaboratore scolastico dell'istituto, già denunciato a marzo