e sarà in tutte le edicole siciliane dal 18 aprile. Il giornale è disponibile anche online Romano, Calascibetta, Di Giacomo, Nangano e Dainotti. Tutti i segreti nell’inchiesta esclusiva di Riccardo Lo VersoEcco i verbali del boss Salvatore Bonomolo. A cura di Riccardo Lo VersoLa vera storia mai letta della sparatoria a Palermo fra i Tantillo e i Russo. A cura di Riccardo Lo Versoe incontri segreti dei boss della famiglia Santapaola-Ercolano. A cura di Laura Distefano., ex manager della Tirrenia e amministratore della Liberty Lines ha vuotato il sacco. Ecco la sua verità. A cura di Rino Giacalone.i numeri per governare non ci sono. L’intervista del senatore pentastellato Mario Giarrusso: “Musumeci? Ostaggio degli impresentabili”. A cura di Elena Giordano.rifiuti nel comune di Catania. di Melania Tanteri. Cimici a Palazzo degli Elefanti. Il Mensile S pubblica integralmente le intercettazioni della Dia. Funzionari e imprenditori discutono “allegramente” dell’appalto. Cosa nostra aggira le white list. Ecco cosa emerge dalle carte della Dia. Di Maria Bella.creato dall’avvocato Piero Amara e scoperchiato dalla magistratura. A cura di Saul Caia e Andrea Ossino.travolto il consorzio per le autostrade siciliane. Le intercettazioni che inchiodano funzionari, imprenditori e intermediari. Di Maria Bella.In esclusiva le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La tragedia minuto per minuto. Di Erika Intrisano.Il Questore di Palermo. Intervista a Renato Cortese. A cura di Laura Distefano.Codice nostro. Il ricercatore Giuseppe Paternostro analizza i canali comunicativi delle cosche. Di Roberta FuschiLa storia difficile di una giovane donna del quartiere di Librino. Testo e foto di Dario AzzaroDi Fernando Massimo AdoniaAntonio Perdichizzi, imprenditore catanese, lancia la sua sfida. A cura di Erika Intrisano.Martino Nicoletti, Giusi Di Marzio e Angela Thayananthan. A cura di Elena Giordano