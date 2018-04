In relazione all'articolo apparso il 19 aprile, alle ore 16,39, dal titolo Il mio dovere l'ho fatto Mazzette di soldi per il latitante, nell'ambito dell'inchiesta "Anno Zero", La informo che, a seguito della suddetta indagine, la Betaland.it ha inteso immediatamente risolvere qualsivoglia rapporto contrattuale con l'indagato.



La Betaland opera nel settore con la massima trasparenza e nel pieno rispetto delle regole. Peraltro, l'indagato era in possesso dell'art.88 T.U.L.P.S. che viene rilasciato solo dopo attento ed approfondito esame da parte dell'Autorità competente.