Da questa sentenza viene fuori che mentre i magistrati e gli uomini dello Stato saltavano in aria - aggiunge Di Matteo - c'era chi nelle istituzioni trattava con la mafia. Lo Stato oggi dimostra che non ha paura di processare se stesso".

PALERMO - "Finora c'era una sentenza che metteva in correlazione Dell'Utri e Silvio Berlusconi imprenditore, ora c'è una sentenza che mette in correlazione Dell'Utri con il Berlusconi politico". E' uno dei passaggi delle dichiarazioni di Antonino Di Matteo, pm nel processo trattativa che si è concluso a Palermo con diverse condanne. Parole durissime, visto che il riferimento a Dell'Utri è per le sue condotte mafiose. Secondo l'accusa, infatti, che ha retto al vaglio della Corte d'assise, l'ex senatore, in contatto con Cosa nostra, subentrò ai carabinieri nella gestione della trattativa Stato-mafia nel 1993, un anno prima dell'ascesa di Silvio Berlusconi alla Presidenza del Consiglio. "Nella nostra impostazione accusatoria, che ha retto completamente, l'ipotesi è che Dell'Utri sia stato la cinghia di trasmissione tra Cosa nostra e il governo Berlusconi.