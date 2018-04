E' di appena due giorni fa la circolare che metterebbe in imbarazzo il sindaco Leoluca Orlando che ha voluto Randazzo alla guida dell'azienda che gestisce i sistemi informatici di Palermo. Il documento firmato dai dirigenti Maria Mandalà e Sergio Maneri inviato all'indirizzo del primo cittadino e dell'assessore alle Partecipate Sergio Marino riporta chiaramente come la nomina di Randazzo, in carica addirittura dal 2012, in base alla legge 90/2014 in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa non sia legittima.

"Stamattina durante una visita ispettiva al settore Enti controllati - spiega Ferrandelli - ho appreso in estemporanea di una nota (in allegato, ndr) a firma del dirigente che dichiara illegittima la nomina del presidente della partecipata. Ma in che mani siamo? Ma a chi Palermo ha consegnato la città pochi mesi fa?".

Con questo voto il Consiglio comunale ha ribadito la necessità che servizi strategici, come quello informatico e della gestione tecnica delle informazioni, debbano essere gestiti da società in house, cioè totalmente controllate dal Comune e quindi dalla collettività.

Proprio in questi giorni abbiamo toccato con mano come lo scambio non autorizzato di milioni di dati sensibili tra alcune delle società private che gestiscono a livello mondiale le nuove forme di comunicazione possa alterare e inquinare le dinamiche democratiche del sistema politico.

Il nuovo affidamento – concludono i consiglieri di Sinistra Comune - supera il regime di proroga e mette in sicurezza le competenze e la professionalità dei dipendenti della società. Da oggi si apre una nuova sfida per l'amministrazione comunale che, attraverso la Sispi, dovrà investire sempre di più sull'informatizzazione dei servizi al cittadino e sull'innovazione".

Grazie all'operato dei consiglieri cinquestelle, Concetta Amella e Ugo Forello, sono stati approvati anche quattro importanti emendamenti all'atto che garantiscono un controllo analogo effettivo da parte del Comune, un previo intervento del Consiglio Comunale, il monitoraggio dei livelli di servizi e la determinazione certa del costo complessivo del servizio, fissato in 11.291.100,00 euro.

"Finalmente si conclude un lungo periodo in cui la società ha operato in assenza di una convenzione scaduta già da quattro anni e che peraltro, precedentemente, era stata approvata dalla sola Giunta Municipale - dichiara Ugo Forello, capogruppo del MoVimento 5 Stelle di Palermo - Adesso bisognerà operare per dotare la SISPI di un vero contratto di servizio. Con tale atto si sono sanate le situazioni e le irregolarità che il MEF aveva rilevato e verso cui il M5S aveva puntato il dito".

tra nuovi nomi e riconferme, spunta un "caso" sul presidente della Sispi Francesco Randazzo.“E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllate a soggetti collocati in quiescenza, che abbiano svolto nel corso dell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico”.In questo senso dal 2015, anno della riconferma di Randazzo alla guida dell'azienda, il numero uno di Sispi guiderebbe l'azienda in maniera illegittima. E lo confermano anche i dirigenti del Comune: “Alla luce della normativa, nella considerazione che la nomina del presidente della società Sispi, Dott. Francesco Randazzo, rientra pienamente nella fattispecie contemplata nella presente legge, si auspica che l'Amministrazione prenda atto dell'attuale scenario normativo di riferimento assumendo le scelte consequenziali”. Orlando così non avrà molta scelta, nello scacchiere delle nuove nomine, che avverranno non appena il Consiglio voterà il bilancio consolidato, non potrà più contare su Randazzo che ha voluto alla guida della Sispi per ben sei anni.Una convenzione che per le opposizioni va a regolarizzare una situazione che è un'anomalia nella sua totalità. Infatti il testo votato oggi in aula sarebbe una vera a propria sanatoria, visto che il contratto di servizio fra Comune e azienda è scaduto da quattro anni. Fra le novità contenute nella nuova convenzione la possibilità da parte del Comune di poter internalizzare la notifica degli atti, come le multe, evitando così in futuro di affidare a terzi il servizio come oggi avviene con il consorzio Olimpo. Sul fronte dei servizi offerti ai cittadini la Sispi svilupperà delle applicazioni che potrebbero favorire la vita degli automobilisti. Come quella tramite la quale, semplicemente inserendo la targa del proprio mezzo, sarà possibile scoprire se ci sono multe pendenti. Questo consentirà di evitare le spese di notifica e usufruire dello sconto riservato a chi paga i verbali entro quindici giorni."Mentre il Consiglio sana, votando la convezione, le mancanze dell’amministrazione, scopriamo che il presiedente del Cda della Sispi è abusivo". A lanciare l'allarme Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione a Palazzo delle Aquile."La delibera ha visto la luce grazie al contributo preciso e puntuale dei consiglieri di Forza Italia - dice il vice presidente della commissione Bilancio Andrea Mineo - Abbiamo fatto un lavoro attento di approfondimento sulla delibera e anche grazie agli altri colleghi dell'opposizione abbiamo messo appunto delle modifiche che miglioreranno di certo la qualità dei servizi offerti da Sispi. Troppo spesso, per esempio - continua il consigliere - il sito del Comune risulta dispersivo e il cittadino non conosce effettivamente tutti i servizi di cui può usufruire navigando. Proprio per questo abbiamo proposto la creazione di una app che consenta al cittadino di conoscere tutte le iniziative che le società partecipate del Comune intraprendono e i servizi offerti"."Il Consiglio comunale – dichiarano i consiglieri di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno - ha confermato l’affidamento relativo ai servizi informatici e telematici alla società controllata SISPI.