Il palermitani anche per questa Domenica, potranno decidere se passeggiare a piedi o in bici tra i viali del Parco, libero finalmente dallo smog delle automobili, o se partecipare alle numerose attività organizzate, ben 46, scegliendo fra le attività sportive, ludiche o culturali.

Entrando da Piazza Leoni, per le attività Sportive, ritroveremo la scuola pattinaggio e la new entry della scuola skateboard; mentre, tornando al campo ostacoli, la scuola bici. Al giardino dello sport avremo invece tornei di calcio e pallavolo, le arti marziali, la capoeira e le lezioni gratuite di fitboxe, zumba e TRX. La promozione degli sport paralimpici in area S8 fermata pompona. Prove di ebike e monopattini in viale diana (S5), il crossfit alla fermata Ercole (S9), mentre da Villa Niscemi avremo la partenza dello street workout e della corsa in Favorita.

Anche sul versante Culturale, numerose novità ed altrettante conferme come i minitour guidati in bicicletta con partenza dal giardino dello sport insieme ai corsi sulle buone pratiche di protezione civile e di primo soccorso. Nell’affollata area del Campo Ostacoli troveranno spazio anche il Dog Village, il progetto salute PET e le esibizioni delle unità cinofile. A Casa Natura le attività di promozione dello scoutismo e la mostra di bonsai in viale Ercole. Nell’area di Villa Niscemi il laboratorio dei pupi, il progetto fotografico, e Palermo raccontata ai bambini e la visita alla Villa stessa. Infine, nella zona del Museo Pitrè, le esibizioni e le mostre delle forze armate e della croce rossa che tanto successo hanno riscosso fra i bambini, gli stupendi concerti del Teatro Massimo e dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e le visite alla Casina Cinese ed alla Cappella del Museo Pitrè.

Per partecipare all’attività di promozione degli sport paralimpici in area S8, i possessori di tagliando portatori di handicap, potranno accedere e parcheggiare le auto nei vialoni che da via Mater Dolorosa arrivano fino ai cancelli del Giusino.

PALERMO - Dopo il successo dell’esordio, sta per realizzarsi il secondo appuntamento de “La Domenica Favorita 2018” prevista per il prossimo 22 Aprile. Il Carnet, anche questa volta, è zeppo di conferme, ma stracolmo di novità.Per le attività Ludiche confermati giochi del Mago Lollo con lo spettacolo di bolle ed il divertentissimo bumper ball, questa volta nell’area del campo ostacoli. Nella stessa area tanti giochi per l’infanzia, il laboratorio per la decorazione dei biscotti, il laboratorio di riciclo e creatività e la festa a tema supereroi. A Piazzale di Matrimoni la divertente new entry di Pompieropoli. A Villa Niscemi invece storie e racconti dal mondo ed il laboratorio creativo. Tante attività per bambini, ma che non lasceranno di certo indifferenti i genitori.