Per chi crede nello Stato e nel suo potere giudiziario, la trattativa Stato–mafia da ieri non è più un ragionevole dubbio ma una certezza gravida di conseguenze. Nessuno può far finta di non vedere che una condanna pesantissima riguarda Marcello dell’Utri, ai tempi leader autorevole e di riferimento della nascente forza politica che proprio in queste ore rivendica 'il diritto' a partecipare al governo del Paese per bocca del suo presidente Silvio Berlusconi, che mai ha smentito l’amicizia e la stima con un protagonista assoluto – secondo sentenza – di quella stagione oscura. Una sentenza che non solo sistema i conti col passato ma apre nuovi scenari politici sull'attuale negoziazione con Forza Italia e col suo leader ormai dichiaratamente impresentabile. Salvini dovrà studiare bene le sue carte prima di rinunciare all'opportunità di alleanza con il M5S per transitare il nostro Paese verso scenari nuovi di sviluppo".

"E’ destinata a segnare la storia la sentenza della Corte di Assise sulla trattativa Stato–mafia che scrive una nuova pagina della storia del diritto e della legalità - lo scrive in una nota Giorgio Trizzino (M5s) Vice Presidente Commissione Speciale Camera dei Deputati -.