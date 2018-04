E' una convenzione che punta alla valorizzazione del territorio quella tra Confartigianato Imprese Palermo e il Comune di Isola delle Femmine, che hanno firmato un accordo triennale volto a promuovere itinerari turistici, attività culturali, artigianali, commerciali, alberghiere ed extra alberghiere.Il borgo fu meta, agli inizi del Novecento, dei pescatori che emigrarono alla ricerca di un futuro migliore. L'amore per le origini è ancora vivo e a testimoniarlo è la anche la presenza di due statue identiche, che raffigurano un pescatore, in entrambe le località. Quella in piazza Pittsburg, proprio ad Isola, sarà restaurata dalle maestranze di Confartigianato Palermo, coordinate dal direttore artistico dell'evento e consulente tecnico,, offriranno i servizi più adeguati per lo svolgimento dell'iniziativa che ci permetterà di essere presenti in un territorio a forte vocazione turistica - dice il presidente di Confartigianato Palermo,-. La convenzione con il sindaco di Isola, Stefano Bologna, rientra perfettamente nel riconoscimento di Palermo Capitale Italiana della Cultura, un'opportunità per la nostra associazione, che contribuirà alla promozione a 360 gradi del territorio".