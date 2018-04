CAMPOBASSO - Alle ore 12 prima rilevazione dell'affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise. I votanti sono stati 50.247 pari al 15,17%. Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 9,71 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. I votanti totali delle regionali fu del 61,63%. Stavolta invece si vota in solo giorno. Alle politiche del marzo scorso alle 12.00 l'affluenza era stata del 17,88%, ma i votanti furono il 71,62%. Molto alta l'affluenza a Campobasso con il 20,59%, a Venafro con il 20,79%, Termoli il 18,69%. In ritardo Isernia con il 17,65%.Seggi aperti per 331 mila aventi diritto al voto che dovranno eleggere il successore di Paolo Frattura (Pd), presidente uscente. Si confrontano Greco (M5S), Toma (Centrodestra), Veneziale (Centrosinistra), Di Giacomo (Casapound). Gli elettori molisani eleggeranno un consiglio composto di venti consiglieri più il candidato presidente che risulterà vincitore. I seggi verranno chiusi alle 23.