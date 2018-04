Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, commentando l'approvazione della Finanziaria regionale in Commissione Bilancio, aggiungendo: "La coalizione di governo si è dimostrata compatta, tuttavia ciò non ci fa certo rinnegare la nostra disponibilità al dialogo con le opposizioni. Anche in aula saremo pronti ad accogliere e condividere proposte in direzione della crescita e dello sviluppo della nostra Regione. E nel testo collegato si affronterà pure il tema del riassetto delle società e degli enti regionali".

PALERMO - "La manovra approvata dalla Commissione Bilancio dà risposte concrete al mondo del lavoro e del precariato, prevede il potenziamento delle infrastrutture e degli aeroporti, dimostra grande attenzione alle categorie più deboli e tiene nella giusta considerazione anche il mondo della cultura. Dovendo fare i conti con la difficile situazione economica della nostra Regione, questa Finanziaria è essenziale e rigorosa, ma ciò nonostante certamente costituisce un primo ed importante passo per il rilancio della Sicilia".