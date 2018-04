MILANO - Attacco hacker al sito de 'Il Giornale'. Ignoti nella notte sono riusciti a entrare nel portale del quotidiano e a pubblicare la falsa notizia dell'arresto di Silvio Berlusconi come ultima ora: nel titolo della fake news pubblicata c'è anche la 'firma' degli autori dell'attacco: "Berlusconi in galera. Anonplus fornisce prove alla magistratura", si leggeva sul sito. Cliccando sulla notizia il lettore veniva indirizzato al sito degli hacker, "un gruppo internazionale di pirati del web - scrive Il Giornale, che racconta quanto avvenuto in nottata - che si sono messi insieme dopo essere stati cacciati da Twitter e Google+"."Tecnicamente AnonPlus è un social network parallelo - scrive il quotidiano - a quelli che tutti noi tutti usiamo quotidianamente. È stato creato nel 2011 quando il collettivo Anonymus venne cacciato da Google+ perché, come denunciarono i vertici di Mountain View, con il loro account 'Your Anon News' avevano violato le regole della comunità".