Carmen Consoli, ospite domenica scorsa a 'Che tempo che fa', quando Fazio le ha chiesto cosa avesse messo dentro a 'Eco di Sirene', suo nuovo doppio album (live) uscito il 13 aprile. La cantautrice catanese ha presentato l'ultima sua fatica alla Feltrinelli di Palermo: con la sua inconfondibile voce ha eseguito un mini live chitarra e voce, prima d’incontrare i fan e firmare le copie dei cd.

: 'Narciso', 'Amore di Plastica', '‘A Finestra', 'Uomini Topo' e 'Tano', i due inediti contenuti nel nuovo disco. Il titolo dell’album è lo stesso del tour acustico che Consoli ha portato nei teatri d’Italia e d'Europa, da febbraio ad agosto 2017, insieme con Emilia Belfiore al violino e Claudia Della Gatta al violoncello. Un trio al femminile: 22 brani registrati in presa diretta con arrangiamenti e orchestrazioni nuove per chitarra ed archi, scritti dalla stessa cantautrice appositamente per il live in studio.

Pubblicato per Narciso Records/Universal Music, l'album si trova in versione doppio CD, doppio LP e digitale e include i brani più celebri della carriera della 43enne catanese: da 'Parole Di Burro' a 'Mio zio', da 'Amore di Plastica' a 'L’ultimo Bacio', a 'L'eccezione'; 22 pezzi in totale riarrangiati in chiave acustica, più due brani inediti. All'interno due brani inediti "spiazzanti, provocatori", come si legge sul suo profilo Facebook, 'Uomini topo' e 'Tano'. Quest’ultimo brano di un’ironia tagliente ed elegante, che affronta la tematica del tradimento nella cultura siciliana degli anni ‘50: "Mi sono divertita a scrivere una storia d’altri tempi. È la storia di un uomo, l'uomo-Tano, che viene continuamente giustificato dalle donne della sua vita, madre, nonna, moglie, perché 'masculo'", ha raccontato la cantante.

Il richiamo alla Sicilia è evidente sia per il testo, tutto in siciliano, che per la melodia. 'Uomini Topo' invece racconta la fantastoria di un esperimento scientifico di manipolazione genetica finalizzata al rafforzamento della razza (pazienza se anche l’esperimento meglio riuscito manifesti delle rare eccezioni). L'1 giugno Consoli sarà protagonista del concerto-evento 'Carmen Consoli & Friends', nella sua Catania, a Villa Bellini, con tanti artisti che ha incontrato nel corso della sua carriera: "Una festa tra amici, un evento unico nella mia Sicilia. Non solo una bella occasione per condividere il palco con degli artisti che stimo e ai quali sono legata, ma un modo per sostenere concretamente Namastè, aiutando la Onlus ad assicurare una casa-famiglia ai ragazzi che ne hanno bisogno", si legge sul suo profilo Instagram.

Questa la risposta diUn piccolo concerto di cinque canzoni