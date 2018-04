"Il documento che arriverà a sala d’Ercole, al netto di alcuni aggiustamenti che potranno essere apportati, poggia - continua Fava- su tagli a settori strategici (cultura, innovazione, tutela del territorio) e su un fumoso riordino degli enti. Sosterremo, come #CentoPassi, gli emendamenti che mirano ad introdurre significativi cambi di rotta in particolare su credito agevolato, agricoltura, ripristino delle somme per la tutela del territorio regionale e per la cultura.

Da un governo che si poneva come obiettivo quello di rilanciare crescita e sviluppo ci saremmo aspettati molto di più".

PALERMO - "La prima finanziaria di un governo appena eletto dovrebbe, in qualche modo, segnare una strada e indicare una visione. Niente di tutto questo abbiamo trovato nel testo che arriverà in aula la prossima settimana. Una finanziaria senza anima, costruita in modo confuso e che non risponde ai bisogni dei siciliani". Così il deputato all'Ars Claudio Fava.