Aaroi Emac, Aanao Assomed, ​Cimo,

Fesmed, Fials Medici, Cisl Medici, Cgil Medici e Uil Medici in una nota esprimono "

soddisfazione per quanto fatto finora. Il percorso, avviato grazie all’applicazione tempestiva del decreto Madia, nonostante le iniziali criticità emerse in alcune aziende sanitarie - sottolineano - è ormai in fase avanzata. Molti contratti sono già stati firmati e, pur con qualche isolato ritardo, manca poco alla conclusione delle rimanenti procedure".

I sindacati dei medici esprimono pertanto "apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dall'assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, che ha messo in piedi un pool di funzionari che hanno dimostrato competenza e soprattutto grande sensibilità e disponibilità al confronto". I sindacati chiedono ora a Razza e ai suoi collaboratori "un ulteriore sforzo organizzativo e di programmazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi già concordati al tavolo di confronto istituito presso l'assessorato, dalla ridefinizione in tempi rapidi della rete ospedaliera alle assunzioni di nuovo personale sanitario che, esaurita la fase delle stabilizzazioni, dovrà necessariamente passare attraverso le procedure di mobilità regionali ed interregionali per poter passare allo scorrimento e definitivo esaurimento delle vecchie graduatorie concorsuali e, finalmente, al bando di nuovi concorsi".

"Rinnovando la fiducia nell'attuale vertice istituzionale della sanità siciliana, chiediamo allo stesso tempo - si legge nella nota - una stretta vigilanza sull'operato dei commissari delle aziende sanitarie, affinché talune criticità finora emerse possano rapidamente risolversi, nel rigoroso rispetto delle regole procedurali da parte di tutti. Auspichiamo quindi la prosecuzione del proficuo rapporto di dialogo e confronto avviato con l'assessorato per pervenire al quello sviluppo qualitativo del nostro sistema sanitario regionale da sempre da noi auspicato".

PALERMO - A distanza di quasi quattro mesi dall'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario della sanità siciliana le segreterie regionali e aziendali di