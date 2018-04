MARSALA (TRAPANI) - Ha provocato una nube di fumo nero, non si sa al momento quanto pericolosa, l'incendio che, divampato intorno alle 8, sta interessando una discarica abusiva realizzata in una cava di contrada Scacciaiazzo-Santo Padre delle Perriere, a Marsala. I vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo, hanno constatato che il sito è profondo una trentina di metri, presenta due aperture e una quantità indefinita di rifiuti di ogni genere. Sono intervenuti anche i pompieri di Trapani con un'autobotte e il nucleo specializzato Ncbr (nucleare - biologico - chimico - radiologico) per verificare se in seguito all'incendio nell'aria si sono diffusi o meno elementi di tossicità potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.(ANSA).