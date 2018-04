Queste le prime parole espresse da Nino Di Matteo nell'intervista a 'Mezz'ora in più', su Rai 3, a due giorni dalla sentenza del processo sulla trattativa Stato-mafia. "Ora - ha aggiunto il pm - attendiamo le motivazioni, ma intanto c'è un punto fermo: nel momento in cui la mafia faceva sette stragi, tra il '92 e il '93, c'era qualcuno all'interno dello Stato che trattava con la mafia e che trasmetteva all'interno del governo le richieste dei mafiosi per fermare la strategia stragista".

Secondo il magistrato che ha rappresentato l'accusa al processo di Palermo, la sentenza di venerdì "rappresenta un accertamento giudiziario che può anche essere un punto di partenza per ulteriori indagini sulle stragi che probabilmente non furono opera solo di uomini di Cosa nostra". E tornando sugli attacchi subiti da più parti nel corso del processo, Di Matteo ha affermato: "Ci hanno accusato di essere addirittura dei giudici eversivi e mentre arrivavano queste accuse attorno a noi abbiamo avvertito un silenzio assordante e chi speravamo ci dovesse difendere è stato zitto. A partire dall'Anm e il Csm".

che Dell'Utri "abbia fatto da cinghia di trasmissione nella minaccia mafiosa al governo anche nel periodo successivo all'avvento alla Presidenza del Consiglio di Berlusconi". Un passaggio del dispositivo letto dal presidente della Corte Alfredo Montalto che secondo Di Matteo rappresenta "un elemento di novità": c'era una sentenza definitiva "che condannava Dell'Utri per il suo ruolo di tramite tra la mafia e Berlusconi fino al '92 e ora questo verdetto - ha specificato il magistrato - sposta in avanti il ruolo di tramite esercitato dall'ex senatore tra Cosa nostra e Berlusconi".

politica: "Non mi piace parlare di situazioni che non abbiano qualcosa di concreto".

"I carabinieri che hanno trattato sono stati incoraggiati da qualcuno. Noi non riteniamo che il livello politico non fosse a conoscenza di quel che accadeva. Ci vorrebbe 'un pentito di Stato', uno delle istituzioni che faccia chiarezza e disegni in modo ancora più completo cosa avvenne negli anni delle stragi". Il pm che ha guidato l'accusa definisce "precisa" la sentenza emessa venerdì perché ritiene"Non mi devo difendere da niente - le parole di Di Matteo -, ho partecipato ad Ivrea intervenendo ad un dibattito sulla questione giustizia. Sarei andato ovunque mi avessero invitato altri partiti. Non ho nulla da vergognarmi della stima che mi è stata manifestata da alcuni esponenti del Movimento cinque stelle, così come da esponenti di altri partiti o movimenti. Il resto è bagarre politica". Il magistrato, infine, ha dribblato la domanda sulle voci che lo vorrebbero vicino all'impegno in prima persona in