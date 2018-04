SIRACUSA - Attentato incendiario ieri sera nell'abitazione estiva di un consigliere comunale a Rosolini (Sr), Andrea Candiano, in contrada Marza, località balneare nel territorio di Ispica (Rg). Sono stati i vicini ad accorgersi del fumo e ad avvertire i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. In casa non c'era nessuno perché la famiglia si trasferisce solo nel periodo estivo.Andrea Candiano è stato eletto in un movimento civico. Non si esclude alcuna ipotesi, neanche che l'avvertimento possa essere indirizzato al padre del consigliere, che è titolare di un'azienda agricola. Si tratta dell'ennesimo incendio doloso a Rosolini dopo i roghi ad autoveicoli di privati cittadini e rappresentanti delle istituzioni. "Quest'ultimo avvenimento, cade a ridosso delle elezioni amministrative - dice il sindaco di Rosolini, Corrado Calvo -. Chiamerò il prefetto di Siracusa al quale chiederò ancora una volta la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza".(ANSA).